全國同步掃蕩地下簽賭 破九州娛樂城管理平台

警方同步查緝地下簽賭網站，破獲九州娛樂網的後台操盤管理平台。(林郁平翻攝)

警方破獲機房，查扣電腦主機、手機、存摺、提款卡、現金及監視器設備等證物。(林郁平翻攝)

美國職籃NBA季後賽如火如荼開打，為防範地下簽賭猖獗，引發其他犯罪或社會問題，警政署特別規劃從15日至17日止，同步執行「全國同步掃蕩地下簽賭行動」，並將「網路賭博」、「非法運動簽賭」等列為重點取締項目。

警方共出勤警力4532名，掃蕩處所832處，查獲各類賭博案件444件、773人，其中運動簽賭83件148人，網路賭博88件135人，六合彩簽賭208件228人，職業賭場28件179人，賭博電玩11件17人，其他賭博26件66人。

其中，刑事局偵查第九大隊與12縣市警察局共組專案小組，針對長期經營國內外各種運動賽事、線上百家樂、21點、麻將等數10種博弈遊戲的大型網路賭博網站「九州娛樂城」進行查緝，掌握該網站股東、總代理、代理等各層級，兵分多路前往全國23處進行搜索查緝，共查獲42歲黃姓男子等24人，初步統計，該網站自去年6月1日起，賭資迄今已逾13億元，並查扣電腦主機39台、手機、存摺、提款卡、現金及監視器設備等證物。

警方調查，在台南破獲的「九州娛樂網」後台操盤管理平台，由黃嫌在民宅架設機房，除撰寫賭博網站版面及程式對外販售外，機房僅8個人，卻同時使用近20台主機供賭客進行線上對賭，賭資初估達8億元。

警方另於台中市查獲呂姓男子架設經營「寶隆」娛樂城賭博網站，靠自學撰寫程式、抓取國外各大賭博網站比分及賠率等即時數據，作為自己網站使用，經清查其賭資達4000萬元。並在桃園市及台中市查獲吳姓及張姓男子，自行研發撰寫程式，透過抓取不同賭博網站賠率進行比較，由程式判斷後自動下注進行套利，現場查扣套利程式的設計手稿。

(中時)