高圓圓又被傳懷孕 趙又廷這麼說

高圓圓和趙又廷雙雙否認有孕傳聞。（圖／中時資料照）

藝人趙又廷和高圓圓自結婚後，不時就被傳做人成功的烏龍消息，近日陸網又瘋傳有「可靠消息」指高圓圓有喜，但夫妻倆都已出面否認爆料。

近日網傳有知情人士稱「可靠消息，恭喜高圓圓」，暗指她已有孕在身，引來不少粉絲跟著道賀。不過，據聯合報報導，高圓圓被問及此事後，立刻透過工作人員澄清「沒有！假的！」而趙又廷同樣也否認傳聞，僅表示「順其自然」。

(中時電子報)