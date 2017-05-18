司改會議決議 通姦除罪化
（17：29更新）司改國是會議第五分組今聚焦兒少性別議題，決議通姦除罪化、修正兩小無猜條款，若無法立即廢止通姦罪，則因刑事訴訟法239條但書規定，亦即對配偶撤回告訴，效力應及於相姦者，委員稱為「共進退條款」。
分組副召集人、交通大學科技法律學院教授林志潔表示，近日女作家輕生、補教名師涉及性侵等案，凸顯當遭受性侵害被害人提告，常遇到因證據不足無法定罪，卻反遭被告配偶控告通姦有罪確定，而導致被害人不敢舉發，對人權保障顯有不周。
國是委員紀惠容則認為，過去通姦罪或許是手段，而現在法令已補足，存在意義相對薄弱，有重新解釋的必要。此外，人權兩公約結論指出希望政府針對通姦罪介入情感私領域應檢討，不應以刑法處罰。
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