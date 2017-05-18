討不回3千萬　男子「烙人」當街擄人

基隆市信義區東信路發生直接當街攔車擄人案件，謝男7人持刀與棍棒將黎男2人車輛砸破。（張穎齊翻攝）

快打部隊在安樂區基金3路的餐廳發現謝男7人與黎男2人正在談判，當下9人看到警方無奈，束手就擒。（張穎齊翻攝）

警方查獲謝嫌7人持有的刀與棍棒。（張穎齊翻攝）

基隆市信義區發生一起當街擄人事件，一名謝姓債主因借款3千萬給黎姓男子要不回，昨日趁黎男出庭法院的路上，「烙」了6名男子在東信路當街砸車押人，並拉到餐廳談判，警方獲報後2小時內到場救出黎男2人，將謝嫌一干人移送法辦。

警方調查，謝男在黎男的水泥公司投資了3千多萬元，但遲未有下文，向黎男追討又找不到人，於是昨（17）日16時帶了6名男子尾隨黎男車輛，在東信路攔截成功，7人持刀與棍棒敲破黎男車窗並將車上2人拖出，不顧在旁的人車，直接將人拉走。

巡邏員警到場發現後，立即通報市警局，警方火速出動快打部隊，並調閱沿途監視，在安樂區基金3路的餐廳發現謝男7人與黎男2人正在談判，當下9人遇到警方只能無奈束手就擒。

「我才是受害者！」謝男落網後指稱，他受到黎男欺騙，在1995年就開始投資對方公司，前後砸了3千多萬元，因此控告黎男詐欺，但又因為不相信司法會還公道，所以才趁對方前往法庭的路上，直接逮人談判。

對此，黎男否認有詐欺，他說他每年都有分紅給謝男，澄清自己是無辜。

警方將9人帶回二分局偵查隊調查，全案經訊問後，將謝、黎等9人依傷害、毀損、妨害自由及恐嚇等罪嫌移請基隆地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾有債務糾紛，應循法律途徑，向所在地地方法院提出刑、民事訴訟，切勿以暴力方式追索債務。警方對於任何違法暴力案件，一定嚴正執法。

(中時)