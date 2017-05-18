台東火燒車1人死 倖存者涉嫌加工自殺

警方帶著黃男(戴口罩者)重回現場模擬。(黃力勉翻攝)

台東縣太麻里鄉北里村後山日前發生火燒車，莊姓男子燒死在車上，黃姓男子逃出車外獲救，黃男供稱對於事發經過不清楚，不過檢察官訊問後，認為黃男涉嫌「加工自殺罪」，因此諭令4萬元交保，今(18)天警方也帶著黃男重回現場模擬。

檢方日前針對死者解剖，初步排除有他殺之嫌，但黃男可能有涉及加工自殺，且說詞保留，因此諭令4萬元交保。

今天下午大武警分局帶著黃男前往事發現場模擬，黃男疑似協助莊男潑灑汽油並點火，事後往山谷中丟棄打火機，但警方不願對此證實。

大武警分局偵查隊指出，黃男最早供稱在車上睡著，感受到灼熱感才逃出車外，但行車時間超過7小時，與常理不符，由於黃男說詞反覆，因此全案還需進一步調查釐清，警方將沿途調閱監視器畫面，釐清事發時間點及經過。

(中時)