新聞深喉嚨》「分手必出惡言」 「爛前男友式外交」貽笑國際

中天新聞

國民黨立法委員盧秀燕17日爆料，斐濟駐華貿易暨觀光代表處10日突然撤館，沒有留下任何一人，而日前撤館還有斐濟駐中國大陸人員幫忙。她指出，聽說撤館有兩個原因，一是中國要在一帶一路給我們難看，另一個是政府在推新南向的過程中「相談不歡」，所以斐濟火大撤館。對此，外交部次長吳志中表示，斐濟國家較小，人口只有85萬人，外交力量有限，相信有其地緣政治和經費考量，外交部對此感到遺憾，也會繼續維持和斐濟的關係，目前不考慮撤駐斐濟代表處。更值得注意的是，在盧秀燕爆料當下，許多立法委員都是首度聽聞，外交部竟然可以「裝傻」7天，是打算隱匿嗎？

我方就已經跟斐濟「不歡而散」，吳志中還要再補一刀，說人家「小國」，又說人家「外交力量有限」。而自從新政府上台以來，中華民國外交部面對各種外交挫敗從不檢討自身，又不敢批評「今上」蔡總統的錯誤政策，於是完全就走一個「分手必出惡言的爛前男友」路線，批評斷交的聖多美普林西比就是要錢，批評「一帶一路」高峰會買單的國家不多，現在又批評斐濟「外交力量有限」，人家再有限，聯合國也有一席啦，我們外交部可不可以有點品，閉嘴反省自己行不行？

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蔡總統就職週年，政壇又傳出將要內閣改組的消息。國防部長馮世寬18日回答國民黨立法委員江啟臣質詢時說，自己沒有聽說過類似傳聞。而對於自己近來的表現，馮世寬說，到菜市場去買菜時，許多民眾都對他很肯定；如果自己去參選，也一定會當選。隨後上台的呂玉玲說，自己要恭喜馮世寬，因為最近的「網路聲量調查」，馮世寬的負評是第九名，排名並不高，顯示部長雖然常失言，但民眾覺得很真誠。馮世寬帶著笑意回答：「屢屢失言都是你講的，我從沒有感覺」。呂玉玲追問，對蔡政府的執政表現有何感想？馮世寬回答，自己身為國防部長，就是把本務做好，「例如這一年沒有戰爭，讓委員可以安全來這邊質詢」。謝謝馮部長，請繼續領導國軍到2025年，靠著20架F-35慘勝解放軍好嗎？

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民進黨秘書長洪耀福胞弟，洪耀南主持的「台灣世代智庫」17日公布的民調「獨步全國」顯示，蔡總統支持度仍有54%，但是滿意度只有41.3%；另外，民調也詢問如果2020年由蔡總統、鴻海董事長郭台銘、新北市長朱立倫3人角逐總統的話，蔡總統將以3成7的支持率勝出，其次為郭台銘有3成支持率，朱立倫則是只有15.3%。先恭喜蔡總統了，但如果郭台銘真的參選，朱立倫難道還會選嗎？為什麼要設定一個這麼莫名其妙的題目，難道是因為郭台銘加上朱立倫有45%？不強迫他們拆夥，結果會不好看？民進黨立法委員王定宇更表示，民眾還是支持蔡英文，只是不滿意她的表現。他進一步分析，綠營支持者有93.8%支持蔡英文，但滿意度只剩77.8%。蔡總統沒事的，這樣的支持率，放眼全世界可能只輸北韓大元帥金正恩，幹得好！一點都不需要擔心的！

10日辯論會上，郝龍斌與洪秀柱最激烈的交鋒在於「兩岸和平協議」，郝龍斌提出的質疑是兩岸究竟要以什麼名義簽署？這意味著反對簽署嗎？是反對協議本身？或者是簽署時機？而洪秀柱在辯論會之後，出席活動時回應：「兩岸未來要簽署和平協議，當然是以中華民國政府對上對岸的政府，兩岸政府互相簽訂，除此之外，還有什麼其他方式？如果郝副主席認為不可能，連試都不試、談都不談，怎麼知道不可能」？誰有理？

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「郭台銘參選2020」是本屆國民黨主席選舉的熱議題，關鍵在於即便郭台銘參選連「樓梯響」都未聞，但民調甚至「完勝」蔡總統。解構郭台銘現象，是國人在多年的虛後之後渴望一種「務實不務虛」，好好「拚經濟」的治國想像！過去20年，台灣連續出了三位讀法律的總統，每位都說要拚經濟，但最終，陳前總統深陷貪腐，大搞台獨；馬前總統憂讒畏譏，紙上談兵；如今，蔡總統又把精力耗在以「轉型正義」為名的鬥爭上。新任國民黨主席對於當前的經濟成長停滯，物價漲，薪資不漲，有什麼對策？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)