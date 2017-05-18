美空軍特戰隊出擊 大小有關係

美國空軍特戰隊原本要停用空中砲艇上的105毫米榴彈炮，但由於實戰需求，最後還是決定讓AC-130J「幽靈騎士」（見圖）安裝這大傢伙。（圖/美國空軍）

AC-130J「幽靈騎士」（見圖）的設計自2010年以來，就歷經數度修改，以找出最有效的武器。（圖/美國空軍）

美國空軍特戰隊2005年原本決定，要停用空中砲艇上的105毫米榴彈炮，但基於實戰經驗，又收回成命。而這意味著32架AC-130J「幽靈騎士」（Ghostrider）新型空中砲艇將進行最後改裝，裝回這大傢伙。

據《戰略之頁》（Strategy Page）17日報導，2017年初，新安裝的105毫米榴彈炮已完成測試。而首批AC-130J已於2016年服役。2021年以前，32架新「幽靈騎士」將取代28架較舊型的AC-130H、AC-130W與AC-130U。另一方面，原本已拆除105毫米榴彈炮的AC-130也將裝回這老搭檔。

自2010年以來，「幽靈騎士」的設計就歷經好幾次修改，以找出最有效的武器。2005年時，美國軍方決定，所有的AC-130只裝導彈與精靈炸彈（Smart bomb）。而那意味著長久以來，美國特戰隊使用的40毫米與20毫米機炮，還有105毫米榴彈炮，都將從空中砲艇上移除。

然而，美國空軍特戰隊很快就發現，在許多狀況下，還是需要這些大傢伙。最初特戰隊決定，要裝回機炮，並安裝一門30毫米機關砲。不過，在AC-130機組員與地面部隊強烈要求下，105毫米榴彈炮又獲得新生，如今在改良的後發射台上繼續發威。

裝在AC-130系列上的105毫米榴彈炮是M102榴彈砲的改良版，重約1.4噸。而105毫米榴彈炮在地面時，具有超視距攻擊力，能打擊遠達11公里外的目標。不過，它在空中砲艇上時，則根據感應器的偵測，直接打擊目標，並能將射程縮短至1,100米左右。

此外，空中砲艇上的105毫米榴彈炮每10秒鐘就能發射一次，但通常是百發百中。而較舊型的AC-130能攜帶96枚砲彈，至於體型較大的「幽靈騎士」就算不能超越太多，但起碼也能攜帶兩倍的砲彈。

(中時電子報)