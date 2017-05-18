人生第一分薪水 慢飛天使媽最好的禮物

友善小舖賣的都是安全無毒的小農產品。（許素惠攝）

身心障的蔡益昌（左）工作意願高，雖然生意不好，仍認真的看顧友善小舖，媽媽很安慰。（許素惠攝）

職訓師鍾素姍的朋友黃麗真等人，熱心地整理友善小舖周圍環境，將栽培多肉植物在小舖賣，幫助身心障者靠己之力養活自己。（許素惠攝）

「老師我想去工作！」智力障礙的蔡益昌工作意願強烈，卻苦無雇主要用他，職訓師鍾素姍成立友善小舖，阿昌當店長，營運月餘，狀況奇慘，她仍發獎勵金，拿到人生第一分薪水的阿昌高興說「我終於可以拿錢回去給媽媽了」。

兼具友善環境及扶助身心障礙者自立更生的友善小舖位於虎尾體育場旁、台電虎尾營運所斜對面，店面很不起眼，運動的人多，光顧的人卻少之又少，阿昌率直地說，從早上9點營業到下午5點整整8小時，中午沒休，常常連一個客人上門都沒有。

鍾素姍是小舖推手，目前擔任雲林縣身心障礙者臨托居家服務工會職訓組主任，8年前開始投身身心障職訓服務，感嘆孩子即使受完善的訓練，工作意願高，況狀也佳，工作機會仍微乎其微，她自我鞭策一定要為孩子找出一條路。

阿昌出生4、5月大時因腦炎損及智能，發展較遲緩，但產品介紹、簡易計算機算數、清潔、招呼客人等都上手，每天自行從大埤搭車到虎尾看店，媽媽偶爾陪伴，獨立自主性在身心障者中算好，雖然生意慘澹，他仍認真地叫賣，遇有人經過，便大聲招徠，發自內心的純真笑容，總有人被打動而捧場。

友善小舖賣的全是無毒安全的小農產品，黑豆醋與茶、蔭油、冷壓芝麻油及苦茶油、果干、蜜餞、手工皂、水果冰棒等，開張1個多月仍門可羅雀，鍾素姍設定扣除成本後，盈餘的60%為工會行政費用，40%是店員獎勵金（薪水），4月只盈餘600元。

但為了鼓勵阿昌，鍾素姍自掏腰包發給阿昌1500元，並送黑豆茶，要他拿回去與媽媽分享。阿昌高興極了，「我終於可以拿錢回去給媽媽了!」因為這他人生領到的第一分薪水，也是送給媽媽的第一分母親節禮物，母子都很感動。

(中時)