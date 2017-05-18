史塔克號的教訓 派里級軍艦受創記

巡弋中的史塔克號，是尋常的派里級軍艦。(圖/美國海軍)

中華民國海軍購得兩艘美國退役的派里級巡防艦(Perry class frigate)，分別命名為「銘傳」與「逢甲」。海軍引進的主要目的是提升目前海軍的反潛能力，因為兩艘派里級備有海軍長年爭取的SQR-19A反潛聲納。不過派里級軍艦曾受飛彈攻擊而重創，暴露了該型軍艦的設計弱點。

該事件源起於1980年爆發的伊朗-伊拉克之間的兩伊戰爭。當年伊朗宗教領袖何梅尼*(引發伊斯蘭宗教革命，推翻了世俗派的巴勒維王朝，使伊朗在一夕之間變成極端伊斯蘭基本教義派，美國在伊朗的投資全部都損失，因此在兩伊戰爭爆發後，美國採取相對幫助伊拉克的立場，提供了不少武器，也出動海軍支援。

就在伊朗封鎖波斯灣的期間，美國派出軍艦為伊拉克的船隻護航，因此許多美國軍艦經常在波斯灣裡巡弋，當時主要防衛的對象是伊朗，而對伊拉克的飛機與軍艦則不設防。

在1987年5月17日那一天，美國海軍史塔克號（USS Stark FFG-31）正在波斯灣進行例行巡弋時，軍艦雷達上發現從伊拉克起飛了兩架飛機，不過艦上人員認為伊拉克不會發動攻擊，而且從電子訊號碼(IFF)來看，那兩架是商用識別碼，因此判斷那是伊拉克的民航機，也就沒有啟動電子反制措施。

沒想到，這兩架飛機雖然確實是獵鷹50(Falcon 50)客機，卻是伊拉克軍方精心改裝的，是把客機加裝雷達、發射系統，還加掛了飛魚飛彈，並且以史塔克號為目標發起攻擊。

伊拉克軍方的獵鷹50客機，機鼻加裝了雷達，呈現不自然的尖銳圓椎。(圖/網路)

不巧的是，當獵鷹50向史塔克號發射飛彈之時，史塔克號正好處在76快炮與方陣快炮無法還擊的角度，因此完全無法防禦，兩枚飛魚飛彈直接命中史塔克號艦橋(指揮室)，當場造成37人陣亡，2人失蹤，船艦左舷漏水、操艦室重創的結果。又因為當年的美國軍艦都採用艦體鋼製、上層結構鋁合金製的安排，並且當年的軍艦漆料雖然宣稱耐火，但是要是溫度太高也是會引燃的，因此史塔克號在中彈後，果然出現了鋁合金結構被漆料引燃的現象，要是火勢繼續蔓延將會造成彈藥庫的引爆，死傷就更嚴重了。

中彈後的史塔克號，艦橋嚴重受損，艦身左傾已破損到水線下。艦上官兵們努力澆水搶救，以免火勢波及前方飛彈庫。(圖/美國海軍)

史塔克號在中彈時，前方飛彈庫的防爆門立即關閉，但是第2枚又再次打中同一區域，防爆門被炸飛，因此飛彈一度處在隨時被火焰引燃的危急情況，幸而在隨後的12小時，艦上官兵穿著防護衣、忍受著高溫與毒煙，不斷對前方的飛彈庫灑水降溫，終於撲滅了火勢。之後史塔克號在美軍驅逐艦協助下，以自身動力前往美國海軍在巴林的基地進行緊急處理，隨後再送回美國做徹底的修理。

史塔克號事件對美國海軍是個極大的教訓，包括敵我識別系統的改進、電子反制設備的加強，以及軍艦構造的強化等。美國新一代的阿利伯克級(Arleigh Burke class)就採用較昂貴的全鋼設計，就是為了避免鋁合金艦身的高溫引燃。另外改用新的軍艦塗料，在火災時不易發煙、融化或滴流，也不會產生毒煙。

在近迫攔截武器設備也做了改進，開始大量引進射程較長的飛彈攔截法，取代方陣快炮，因此美國新一代軍艦都改用海公羊飛彈(SEA RAM)、先進海麻雀飛彈(ESSM)做為最後防線，並且不止一具，在艦艏與艦尾都會安排，避免出現射擊死角。

美國海軍的努力在2016年10月8日證明了成效，美國神盾艦梅森號（USS Mason,DDG-87）在紅海巡弋時，被葉門反政府組織胡塞部隊發射的中共製C-802(鷹擊83)飛彈攻擊，結果梅森號立刻同步啟動電子反制措施與發射先進海麻雀飛彈攔截，成功的保護住了軍艦。

伊拉克在攻擊史塔克後不久，立刻對美國表達道歉與賠償的態度，但是明眼人都看的出來，這場行動是伊拉克總統海珊的決定，他就是想藉機向內部表達他反西方、反美國的立場，據說他雖然在表面上向美國提出歉意，卻將任務飛行員升任到准將的地位。

美國雖然憤怒，但是面對仍未停止的兩伊戰爭，也只能暫時吞忍，沒有對伊拉克採取任何制裁行動。不過風水輪流轉，到了1991年，美國以制裁伊拉克入侵科威特的名義，發起第一次伊拉克戰爭，消滅了伊拉克大部分的軍力。到了2004年再以反恐戰爭名義，再發起第二次伊拉克戰爭，直接逮補了海珊並處決，算是為史塔克號事件報了大仇。

史塔克號拆解後，艦名鋼板被保留下來，送到紐波特美國海軍紀念公園，以紀念因此事件犠牲的37名艦上士官兵。(圖/星條旗報)

史塔克號在花費1.24億美元後完成修復並回到現役，並且參與了第一次伊拉克戰爭重返波斯灣，它在1999年才除役，2005年拆解。

(中時電子報)