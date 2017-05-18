清真餐廳再添一間~「炸鷄大獅」公館、南港店雙獲認證!

中國回教協會專員蔡劼甫（圖左）頒發清真餐廳認證予揚秦國際企業商品處副處長吳佩瑾（圖右）。（圖片提供／炸鷄大獅）

「極餓獅排」外皮酥脆肉質多汁，令人口水直流。（圖片提供／炸鷄大獅）

在台穆斯林朋友們有福了!連鎖品牌「炸鷄大獅」公館店、南港店雙雙獲中國回教協會認證，為穆斯林友善餐廳。歡慶榮耀推出「清真認證雙店慶」活動，本月19日買大臻寶炸雞送極餓獅排，想品嘗美味炸雞的穆斯林朋友不可錯過。

超秦集團旗下品牌「炸鷄大獅」以皮脆肉嫩台式炸雞為主力產品，將高品質食品提供消費者。超秦集團執行長卓靖倫表示，繼2015年集團禽肉品牌「綠野農莊」 國產生鮮雞肉獲得清真（HALAL）認證後，今年炸雞大師2間門市也獲得清真認證，清真認證不僅象徵台灣宗教友善多元，也是世界潮流趨勢;同時為配合政府推動新南向政策，「炸鷄大獅」2016年進軍新加坡市場，作為東協市場前哨站。炸鷄大獅第3間分店也將於本月26日台北捷運忠孝敦化站東區地下街盛大開幕。

中國回教協會祕書長馬超彥說，穆斯林友善餐廳審核嚴格，包括菜單、食材、餐廳環境與廚房衛生等皆在審核範圍，食材方面的清真認證，不僅為宗教認證，更代表食材來源清楚、製程符合衛生安全規範。

(中時)