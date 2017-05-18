清真餐廳再添一間 「炸鷄大獅」公館、南港店雙獲認證
在台穆斯林朋友們有福了!連鎖品牌「炸鷄大獅」公館店、南港店雙雙獲中國回教協會認證，為穆斯林友善餐廳。歡慶榮耀推出「清真認證雙店慶」活動，本月19日買大臻寶炸雞送極餓獅排，想品嘗美味炸雞的穆斯林朋友不可錯過。
超秦集團旗下品牌「炸鷄大獅」以皮脆肉嫩台式炸雞為主力產品，將高品質食品提供消費者。超秦集團執行長卓靖倫表示，繼2015年集團禽肉品牌「綠野農莊」 國產生鮮雞肉獲得清真（HALAL）認證後，今年炸雞大師2間門市也獲得清真認證，清真認證不僅象徵台灣宗教友善多元，也是世界潮流趨勢;同時為配合政府推動新南向政策，「炸鷄大獅」2016年進軍新加坡市場，作為東協市場前哨站。炸鷄大獅第3間分店也將於本月26日台北捷運忠孝敦化站東區地下街盛大開幕。
中國回教協會祕書長馬超彥說，穆斯林友善餐廳審核嚴格，包括菜單、食材、餐廳環境與廚房衛生等皆在審核範圍，食材方面的清真認證，不僅為宗教認證，更代表食材來源清楚、製程符合衛生安全規範。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。