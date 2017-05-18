謝金燕遵從父親遺願　如期低調赴美演出

謝金燕18日下午低調現身桃園機場，遵從父親豬哥亮生前遺願，如期赴美演出。（陳麒全攝）

謝金燕18日下午低調現身桃園機場，遵從父親豬哥亮生前遺願，如期赴美演出。（陳麒全攝）

謝金燕18日下午低調現身桃園機場，遵從父親豬哥亮生前遺願，如期赴美演出。（陳麒全攝）

謝金燕18日下午低調現身桃園機場，遵從父親豬哥亮生前遺願，如期赴美演出。（陳麒全攝）

謝金燕18日下午低調現身桃園機場，遵從父親豬哥亮生前遺願，如期赴美演出。（陳麒全攝）

謝金燕18日下午低調現身桃園機場，遵從父親豬哥亮生前遺願，如期赴美演出。（陳麒全攝）

謝金燕原訂5月20日在美國為紐約花蓮慈惠堂開唱，她遵從父親生前遺願，18日搭機赴美演出，謝金燕穿著緊身牛仔褲及黑色運動外套休閒運動風，搭配白鞋黑帽及黑色口罩、墨鏡，在隨行助理陪同下登機，但面對現場媒體所有問題，她全都低頭閉口不發一語。

(中時)