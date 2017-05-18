全台最健康溫泉飯店 6／10要你好健康

北投老爺「純」歐法料理餐廳以番茄入菜，走當令當季健康飲食路線(業者提供)

訂於每年六月第二個星期日的全球健康日(GLOBAL WELLNESS DAY)，是首個國際性的健康推廣日，推廣健康活動的7項宣言包括每天步行1小時、多喝水、不用塑膠罐、多吃健康食物、幫助他人及多做好事、與家人共進晚餐、晚上10點睡覺。

今年的全球健康日落在6月10日，各界紛紛響應全球健康日活動。北投老爺酒店是以「健康療癒」為主題的飯店，號稱「全台最健康的溫泉飯店」，也號召大家一起響應全球健康日。

6月10日當天早上10點至下午3點，北投老爺舉辦一系列活動，以活力健康操開場，並邀請承續「俠醫」林杰樑精神的養生專家譚敦慈、在料理中呈現健康飲食原味之旅的北投老爺酒店「純Pure Cuisine」 歐法料理餐廳主廚陳之穎進行健康講座，分享如何安心吃、健康料理，下午更邀請大家一起「話說北投」，以健走型態，藉由北投當地文化景點的導覽遊程，輕鬆完成一小時步行目標。

實踐健康7宣言，不光只在6月10日當天，也落實於北投老爺的日常經營中，如每天提供「話說北投」的健走導覽活動、住房贈送環保運動水壺、「純」歐法料理餐廳所有餐點設計都經過專業營養師的指導把關來提供健康飲食、純粹心寬聯合券享樂做公益(部分收入捐贈給喜憨兒社福基金會)……就是七項健康宣言的最佳落實。

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北投老爺酒店

台北市北投區中和街2號

(02)2896-9669

(中時)