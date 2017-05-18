馬蓉燦笑分割財產照瘋傳 王寶強律師公開真相

馬蓉燦笑現身民政局，傳辦理離婚分割財產手續。(取自新浪娛樂)

王寶強委任律師發聲明，澄清不實傳聞。(取自張起淮微博)

馬蓉因為給王寶強戴綠帽又企圖轉移財產，與姦夫宋喆成為全民公敵，陸媒近來更捕捉到她與宋喆帶著父母現身民政局辦理離婚財產分割的身影，其中馬蓉一臉燦笑，更被懷疑疑似分得一筆可觀金額，對此，王寶強律師張起淮隨後也於微博發聲明，澄清種種不實傳聞。

這起傳聞緣自微博用戶「Go硬星探」，該用戶據稱在5月10日拍到馬蓉與王寶強的前經紀人宋喆共乘豪車接送彼此的家長，4人詳談後，由宋喆父親送馬蓉的母親到北京順義民政局，辦理離婚財產分割手續，而馬母據以辦理相關手續的文件中，疑似有王寶強與馬蓉的離婚證影本。

張起淮在聲明中澄清王寶強離婚官司尚未開庭，因此網傳王寶強已辦理離婚手續並就夫妻共同財產、子女撫養等問題皆屬不實傳言，吸引網友熱烈討論，「這說明兩點，馬蓉現在仍然是王寶強的妻子，馬蓉現在花的錢根本就不是王寶強的」、「驚呆了！那現在辦理離婚的是誰？難道真的是馬蓉媽，宋喆爸？我的三觀」。

王寶強律師張起淮聲明全文：

今日，關於王寶強已辦理完離婚和財產分割的消息甚囂塵上，為避免不實傳聞混淆視聽，我有必要向大家澄清下事實：

網路上所稱王寶強已辦理離婚手續並就夫妻共同財產及子女撫養問題達成協議的傳言不屬實。目前，該起離婚糾紛尚未正式開庭，相關司法程式正有序推進。

婚姻關係的處理關係到王寶強自身合法權益的維護及其子女的健康成長。我將協助王寶強妥善處理此段婚姻關係，既有力維護其合法權益，更希望以此促進社會的公序良俗。

(中時電子報)