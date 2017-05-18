賊拖巨型鐵皮贓物路上走 秒被警方逮捕

25歲藍姓男子昨(17)日中午12時40分許，於鶯歌區鶯桃路與福德一路口，大咧咧拖著偷來的巨型鐵皮贓物，引發警方注意，當場被依竊盜現行犯逮捕，移送法辦。（吳堂靖翻攝）

25歲藍姓男子昨(17)日中午12時40分許，於鶯歌區鶯桃路與福德一路口，用推車載著巨型鐵皮，鐵皮長約5公尺幾乎擋住整個車道，明顯阻礙交通，鳳鳴派出所員警經過認為形跡可疑，上前盤查。

起先，藍男辯稱鐵皮是朋友送的，後在警方繼續追問朋友姓名、住處下，才坦承是從附近工地竊取，想拿到附近回收場變賣，當場被警方依竊盜現行犯逮捕，移送法辦。

(中時)