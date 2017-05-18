萬安演習 賣場模擬火警救護

警報發布後平日車水馬龍的馬路瞬間淨空。（范揚光攝）

消防隊員射水滅火，並準備以長梯撤離高處傷患。（范揚光攝）

救災人員以繩索垂降方式從高處撤出傷患。（范揚光攝）

桃園市長鄭文燦（左二）視察傷患救護的模擬狀況。（范揚光攝）

北部地區萬安演習下午1時30分登場，桃園市消防局在賣場模擬火警救護演練，過程相當逼真。

當警報響起後，模擬狀況為賣場遭空襲後發生火警，有多位民眾傷患受困在高樓層處，消防隊獲報後立即出動各式消防車輛及救護車，消防隊員除了以水柱滅火，還利用雲梯車將高處民眾撤離。另一方面，在雲梯車無法作業的樓層，救災人員以繩索高空垂降方式，把傷患從樓頂安全撤出火場。

桃園市長鄭文燦前往視察，並對於救災單位平時的訓練成果表示肯定，也呼籲民眾居安思危，把防救災工作做得更好。

(中時)