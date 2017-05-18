熱門電影免排隊＋西班美食雙人套餐 現省400元！
小資當道，但該有的娛樂還是不能少，到電影院看場電影，是許多小資族選擇的休閒方式，只是熱門電影票好位子總是搶破頭，看電影前吃頓飯又要擔心距離太遠趕不上劃位，往往是吃個爆米花、吉拿棒或是鬆餅就算，現在史上最強的超值電影套餐出來囉！不僅熱門電影票不需要自己劃位，還可享用西班牙美食，外加飲料、甜點跟酥炸起司薯條點心，花小錢，輕鬆當大爺！
台灣規模最大影城威秀集團自創西班牙餐酒館品牌「MAGO」，在信義威秀、京站威秀、林口三井outlet都提供美味的西班牙美食。本次推出的雙人超值電影套餐，包括威秀劃位電影票兩張、雙人份西班牙美饌以及可帶進電影院的酥炸起司薯條，原價1,612元，現在只要1,199元，現省400元！預訂請洽餐廳各據點。
雙人份西班牙美饌包含開胃菜1份(主廚爐烤西班牙風味雞翅、蒜炒酥炸花枝或MAGO炸雞3選1)、主食1份(MAGO魔術至尊拼盤、經典西班牙番紅花海鮮烤飯或紹興酒奶油燉雞3選1)、飲品2杯(紅茶或美式咖啡任選)及雙人甜點1份(套餐特製甜點)。
劃位電影票不限使用場次，想看電影的朋友，不但省去排隊時間，又可安心享用美食，價格更是超值划算！
(中時)
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