網購貨到付款最安心？ 消基會接獲逾2百件申訴

多數網購族多半認為貨到付款最安全，但宅配業者不揭露寄件人資訊，恐怕阻斷了消費者向惡質商家求償的路。根據消基會統計，今年1~4月接獲逾200位消費者申訴，網購「貨到付款」想退換貨卻找不到賣家，欲退換貨卻遍尋不著賣家，尤其是臉書、Line的購物陷阱最多，將近8成。

陳小姐3月底在臉書粉絲社團購買西裝外套，採貨到付款，打開包裹後卻發現衣服嚴重破損，以email和臉書訊息聯繫賣家不但無回應，甚至還被賣家踢出社團，想從宅急便業者找寄件人資料，卻查無聯絡資訊，讓她覺得宅配業者幫助賣家隱匿資訊，聯合詐騙她。

消基會針對郵局、新竹物流、黑貓宅急便、台灣宅配通進行調查，發現目前僅郵局會接完整揭露寄件人資訊，收件人若發現內容物不符，可在收貨當天持貨品前往郵局，辦理退貨取得退款，但其餘宅配業者，寄件人資訊可以選擇不揭露，當消費者要退換貨時，恐怕因不清楚賣家資訊而求助無門。

消基會董事長游開雄認為，宅配業者既然有代收貨款，性質上偏向賣家代理人，當消費者對宅配公司要求退款，在法律上應該是可以找到依據，建議宅配業者為了自保，應完整揭露寄件人相關資料。

消基會呼籲，消保處應盡速辦理宅配業者的定型化契約，在應記載與不應記載事項中清楚說明，給予保障，此外再度提醒消費者，一般大型電商受規範較多，遭遇糾紛也相對願意負責，建議消費者還是要避免從非正規的管道如臉書、line購物，以降低糾紛的產生。

(中時)