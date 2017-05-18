不當生技公司美編 她去日本踢球

曾到日本效力藤枝MYFC的女足好手莊佳葦（中），目前在足球俱樂部當教練，也應邀出席北市幼兒足球錦標賽的記者會。（李弘斌攝）

銘傳大學商業設計系畢業，前年卻毅然辭去生技公司美術編輯的工作，通過日本藤枝MYFC女足隊來台舉辦的測試會。儘管旅外踢球的夢想去年暫時告一段落，莊佳葦卻還沒有放棄，目前在基層當足球教練，持續尋覓赴日測試的機會。

「原本的工作就是要面對電腦，空間就這麼一點，我受不了，還是喜歡接觸人群，」莊佳葦說，目前在足球俱樂部和學校社團教球，存不了錢，但足以應付基本生活，來延續足球興趣，她知足的說：「我就是樂觀、開心，還有運氣好吧！」

莊佳葦是足球科班出身，前女足國腳謝宜玲是她的秀朗國小同學，曾到西班牙巴亞多利女足隊踢球的陳曉娟，則是她在銘傳大學的同梯隊友。不過銘傳女足後來斷炊，莊佳葦剛好是最後一屆，加上銘傳沒有體育相關科系，她也就依照自己念的商業設計專長，進入社會工作。

「我覺得自己運氣好，是右腳膝蓋前十字韌帶斷裂開刀，隔年藤枝女足來台灣辦測試會，我去參加竟然也上了！」莊佳葦笑著說，當時工作陷入低潮，想跳脫出來喘口氣，竟然踏上了旅外之路。

甫成軍的藤枝女足從地區聯賽起步，能給的薪資不多，莊佳葦去年2月回國，還是很珍惜這趟旅日經驗，直說心理層面成長很多。去年她曾代表台北SCSC參加木蘭聯賽，也和友人成立未來之星（futstar）足球俱樂部，教中班到小三的小朋友踢球。

「其實從國小、中學到大學，我待的球隊最後都解散了，」莊佳葦說，自己的足球路不是一帆風順，但她想要告訴小朋友的，就是在失敗中不要氣餒，「要保持那種很喜歡足球的心情！」趁著自己還沒30歲，莊佳葦希望再給自己1年時間，包括到五人制球隊測試的機會，她都在爭取、接觸當中，希望再次實現到日本踢球的夢想。

(中時電子報)