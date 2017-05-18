司改決議 6歲以下兒童死亡由檢察官調查死因
司改國是會議第五分組今召開第六次會議，聚焦兒少性別議題，決議司法院應成立跨廳會的「兒少與性別友善司法委員會」，政府應優先編列兒少保護預算，並建請法務部研議建構「兒童死亡檢視」機制，即針對6歲以下兒童死亡事件，由檢察官調查死因。
委員會決議，應通盤檢討兒虐防治政策，在行政院設立「兒少保護辦公室」，另針對兒少緊急保護、安置事件，在訪視顯有困難或兒少不明時，有聲請調閱照顧兒童之人的通聯紀錄、健保、就醫必要時，得報請檢察官調取或法院聲請核發調取票，必要時賦予司法警察逕行搜索。
決議指出，收容少年、執行少年有期徒刑及感化教育的少年觀護所、少年輔育院、少年矯正學校等，應歸屬法務部矯正署或教育部，並評估少年輔育院全面改制為少年矯正學校，而感化教育中的女性少年應有專門女性矯正學校。
(中時)
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