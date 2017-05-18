為900元債務翻臉 朋友當街全武行

友人當街上演全武行。（葉書宏翻攝）

領有身心障礙手冊的30歲黃姓男子日前借款900元給29歲陳姓友人，陳姓友人還款後，不滿黃男仍四處宣揚他欠錢不還，9日晚間9時許，找來2名友人陪同前往黃男位於新北市中和區華順街住家興師問罪。

黃男帶著木棒下樓理論，雙方一言不合大打出手，黃男木棒遭搶走反被痛毆，頭部、手部多處受傷，黃男送醫治療後所幸無生命危險。由於雙方堅持提告，警訊後依傷害罪法辦。

(中時)