荷花開了！快到新瓦屋客家文化園區賞荷

夏天腳步近了，新瓦屋生態池荷花綻放，民眾可走訪賞花。（莊旻靜攝）

夏天腳步近了，新瓦屋生態池荷花綻放，民眾可走訪賞花。（莊旻靜攝）

夏天將至，新竹縣新瓦屋客家文化園區生態池內的荷花已經綻放，每年5月至7月約為荷花開花期，新瓦屋文化保存園區的生態池水面有木橋，可以近距離欣賞水面美景。

文化局指出，生態池生態豐富，除了荷花還有野薑花、大紅花、三白草、水蠟燭、梭魚草、銅錢草等。園區內另有綠禾塘、新竹縣農民直銷站、新竹縣13好市集、或者書店，縣長邱鏡淳也邀請民眾有空可走訪新瓦屋賞荷。

(中時)