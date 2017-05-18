台南文創園區 全國最大飛針繡屏風「新台南八景」
台南文創產業園區營運2週年，特邀中華民國亂針繪繡協會耗時半年，完成全國最大飛針繡屏風「新台南八景」，由文化部文創發展司科長吳介宇、中華民國亂針繪繡協會施惠曄副理事長、財政部南區國稅局盧貞秀局長、南科管理局主秘鄭秀絨、南臺科技大學戴謙校長等貴賓揭開「新台南八景」面貌。
台灣飛針繡一改傳統刺繡「密接其針，排比其線」繡法，創造出以西方繪畫的用筆、用色原理融入刺繡技法中，豐富刺繡藝術的表現力，所繡出來的作品，充滿了自由、獨特趣味。
中華民國亂針繪繡協會施惠曄副理事長表示，台灣飛針繡可說是繪畫與刺繡合作而成的綜合藝術，以刺繡技巧把畫面上的構圖、輪廓線條、色彩、光影，乃至於質感、層次和整體效果表現出來。
南臺科大校長戴謙表示，推廣在地文化是文創產業發展重要議題，台灣飛針繡結合了現代藝術、多元媒材運用，研發創新出結合東方傳統刺繡與西方纖維藝術的表現風格，透過園區展覽，讓更多人了解這項文化技藝，期待未來有更多文創藝術人才投入，讓傳統藝術薪火相傳，並邁向國際。
台南文創園區總經理王逸峰表示，推出全國最大飛針繡屏風「新台南八景」，背後含意是台南早已升格，不同昔日「府城八景」，新八景納入台南縣市具特色的景點，包括七股潟湖及夕照、黑面琵鷺、安平古堡、四草綠色隧道、神農老街、台南文創園區古蹟出張所、二寮日出、白河蓮花，兼具自然生態與人文景觀。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。