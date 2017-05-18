台南文創園區 全國最大飛針繡屏風「新台南八景」

全國最大飛針繡屏風「新台南八景」。(曹婷婷攝)

台南文創產業園區營運2週年，特邀中華民國亂針繪繡協會耗時半年，完成全國最大飛針繡屏風「新台南八景」。(曹婷婷攝)

台南文創產業園區營運2週年，特邀中華民國亂針繪繡協會耗時半年，完成全國最大飛針繡屏風「新台南八景」，由文化部文創發展司科長吳介宇、中華民國亂針繪繡協會施惠曄副理事長、財政部南區國稅局盧貞秀局長、南科管理局主秘鄭秀絨、南臺科技大學戴謙校長等貴賓揭開「新台南八景」面貌。

台灣飛針繡一改傳統刺繡「密接其針，排比其線」繡法，創造出以西方繪畫的用筆、用色原理融入刺繡技法中，豐富刺繡藝術的表現力，所繡出來的作品，充滿了自由、獨特趣味。

中華民國亂針繪繡協會施惠曄副理事長表示，台灣飛針繡可說是繪畫與刺繡合作而成的綜合藝術，以刺繡技巧把畫面上的構圖、輪廓線條、色彩、光影，乃至於質感、層次和整體效果表現出來。

南臺科大校長戴謙表示，推廣在地文化是文創產業發展重要議題，台灣飛針繡結合了現代藝術、多元媒材運用，研發創新出結合東方傳統刺繡與西方纖維藝術的表現風格，透過園區展覽，讓更多人了解這項文化技藝，期待未來有更多文創藝術人才投入，讓傳統藝術薪火相傳，並邁向國際。

台南文創園區總經理王逸峰表示，推出全國最大飛針繡屏風「新台南八景」，背後含意是台南早已升格，不同昔日「府城八景」，新八景納入台南縣市具特色的景點，包括七股潟湖及夕照、黑面琵鷺、安平古堡、四草綠色隧道、神農老街、台南文創園區古蹟出張所、二寮日出、白河蓮花，兼具自然生態與人文景觀。

(中時)