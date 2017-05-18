司改國是決議 提升女性墮胎自主權

現行法律規定，未滿20歲人若欲實施人工流產，一定得經法定代理人同意，已婚婦女也需經配偶同意才能實施人工流產。司改國是會議第五分組認為，現行規定未充分保障女性自主權，決議未滿18歲者與法定代理人意見不一時，應有司法或行政機關介入之機制，另增設不需得配偶同意的例外條款。

委員會表示，優生保健法第9條第2項規定，關於未滿20歲之人一旦懷孕而欲實施人工流產，無任何例外均需法定代理人同意，始得為之，將迫使未成年人若未得法定代理人同意而欲進行人工流產，只能尋求密醫或其他違法管道，違反兒童少年身心保護與國際規範，

決議指出，主管機關應即刻研議，滿18歲以上之未成年得自行決定，未滿18歲者與法定代理人於人工流產決定意見不一時，應有司法或行政機關介入之機制，以協助未成年人決定之作成與身心健全之保護。

此外，依據現行優生保健第9條第2項，已婚婦女欲以施行人工流產時，均需得配偶同意，無例外條款，亦完全不考慮該婦女在婚姻中是否遭受家暴或有其他婚姻無法維持，迫使受暴婦女或已經進行離婚程序之婦女，可能因此規定無法實施人工流產或遭受其他不利之壓迫，亦應一併修改。

委員會建議，應增設不需得配偶同意之例外條款，以及縱使無例外情況，當已婚之懷孕婦女與其配偶就是否符合第六款情狀意見不一致時，應設有司法或行政機關之爭端解決機制，俾使已婚懷孕婦女之生育自主權獲得保障。

(中時)