司改國是決議 提升女性墮胎自主權
現行法律規定，未滿20歲人若欲實施人工流產，一定得經法定代理人同意，已婚婦女也需經配偶同意才能實施人工流產。司改國是會議第五分組認為，現行規定未充分保障女性自主權，決議未滿18歲者與法定代理人意見不一時，應有司法或行政機關介入之機制，另增設不需得配偶同意的例外條款。
委員會表示，優生保健法第9條第2項規定，關於未滿20歲之人一旦懷孕而欲實施人工流產，無任何例外均需法定代理人同意，始得為之，將迫使未成年人若未得法定代理人同意而欲進行人工流產，只能尋求密醫或其他違法管道，違反兒童少年身心保護與國際規範，
決議指出，主管機關應即刻研議，滿18歲以上之未成年得自行決定，未滿18歲者與法定代理人於人工流產決定意見不一時，應有司法或行政機關介入之機制，以協助未成年人決定之作成與身心健全之保護。
此外，依據現行優生保健第9條第2項，已婚婦女欲以施行人工流產時，均需得配偶同意，無例外條款，亦完全不考慮該婦女在婚姻中是否遭受家暴或有其他婚姻無法維持，迫使受暴婦女或已經進行離婚程序之婦女，可能因此規定無法實施人工流產或遭受其他不利之壓迫，亦應一併修改。
委員會建議，應增設不需得配偶同意之例外條款，以及縱使無例外情況，當已婚之懷孕婦女與其配偶就是否符合第六款情狀意見不一致時，應設有司法或行政機關之爭端解決機制，俾使已婚懷孕婦女之生育自主權獲得保障。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。