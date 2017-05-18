為國中會考祈福 竹市組考生服務隊
國中會考本周末登場，新竹市考生達5269人，考區設在新竹高中、新竹女中、新竹高工及新竹高商，市府派員巡視考場環境，指明天下午將開放考生看考場，呼籲考生在大考時勿帶違禁品，以免影響考試權益。
教育處表示，新竹市各國中近日紛紛舉辦祈福誓師活動，文昌廟祈福、大啖象徵「包高中」的包子、狀元糕、粽子等金榜題名餐，會考當日亦組成考生服務隊，提供茶水、文具備用品等貼心服務，讓孩子能穩定情緒，發揮實力。
教育處提醒所有考生，提早出門並檢查准考證及文具用品，遲到逾20分鐘即不得入場，30分鐘內亦不得提早離場，而英語聽力撥放後，即不得入場及提早離場。
另外，目前很流行的穿戴式裝置(智慧型手錶、智慧手環等)，若具有通訊、錄影、照相機或計算機功能者，皆不得帶入考場，若不慎攜入需先關機或拔掉電池，並放置於試場前、後方。
(中時)
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