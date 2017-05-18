王寶強、馬蓉已離婚？律師駁傳聞
大陸男星王寶強向北京朝陽法院訴請與妻子馬蓉離婚、爭取兒女撫養權與分割財產的訴訟，今天（5月18日）突然傳出王寶強已辦理完離婚和財産分割的消息；王寶強的委任律師張起准聞訊，立刻透過微博發聲明駁斥，強調這起離婚糾紛還沒正式開庭，不容混淆視聽。
這起傳聞緣自微博用戶「Go硬星探」，該用戶據稱在5月10日拍到馬蓉與王寶強的前經紀人宋喆共乘豪車接送彼此的家長，4人詳談後，由宋喆父親送馬蓉的母親到北京順義民政局，辦理離婚財產分割手續，而馬母據以辦理相關手續的文件中，疑似有王寶強與馬蓉的離婚證影本。
張起淮在今天下午2點發出的聲明中，強調：「該起離婚糾紛尚未正式開庭，相關司法程式正有序推進。」下午2點30分再次發文、po聲明，並表示：「網路上所稱王寶強已辦理離婚手續並就夫妻共同財産及子女撫養問題達成協定的傳言不屬」。
(旺報)
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