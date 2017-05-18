南投縣長：一例一休問題不分藍綠 彰化希望輔導期延長
針對一例一休問題，彰化縣長魏明谷希望延長輔導期，「甚至無限期延長」。南投縣長林明溱18日表示，縣市長不分藍綠都知道問題在哪？！他希望更多地方首長站出來，反應民情，讓中央重視。
林明溱針對一例一休「開出第一槍」後餘波盪漾；聽到彰化縣長魏明谷也對此表達意見，林明溱感慨說，一例一休彰化縣將輔導期延長，甚至無限期延長的後面，代表著「勸導取代處罰」，一例一休真的可行嗎？
他說，一例一休問題，不是只有藍營縣長在反映，綠色執政的彰化縣也知道問題根本。他希望更多縣市長站出來，真實傳達基層的聲音。
林明溱說，一例一休有關勞工福利，勞工要看得到、吃得到才是可行。南投縣政府草擬「一例一休自治條例」，有關加班及彈性工時問題，原則上會參考母法，並強調經勞資協商結果做為推動依據。
(中時)
關鍵字：一例一休
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