南韓：與美方一致認為在條件成熟下 才與北韓對話
韓國外交部發言人趙俊赫18日在例行記者會上表示，美國政府代表團16日訪韓時，韓美一致認為只有條件成熟才可同朝鮮進行對話。
至於美國總統川普17日在白宮向韓國總統特使表示「只要條件成熟，有意通過接觸開創和平，但不會為了與朝鮮對話而對話」，趙俊赫對此回應稱，這再次確認韓美就此問題上達成共識的立場。
韓國總統文在寅也於本月14日主持召開國家安全保障會議(NSC)時表示，雖然對話的大門始終敞開，但唯有朝鮮改變態度才能談對話。
趙俊赫還表示，韓美雙方將通過首腦會談等各種渠道就朝核問題緊密溝通，爭取讓朝鮮完全棄核。
(旺報)
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