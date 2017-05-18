中州科大跆拳女將楊佩蓉 連2年全大運摘金

中時
中州跆拳女將楊佩蓉 連兩年全大運摘金
中州科大跆拳道隊楊佩蓉選手連續二年摘下全國大專校院運動會跆拳道一般女子組個人品勢金牌。（謝瓊雲翻攝）
中州跆拳女將楊佩蓉 連兩年全大運摘金
舞蹈科班出身的楊佩蓉選手，打起跆拳品勢更能展現力道與美感。（謝瓊雲攝）
中州跆拳女將楊佩蓉 連兩年全大運摘金
目前楊佩蓉正加緊練習，力拚全國運動會彰化縣選手選拔賽。（謝瓊雲攝）
中州跆拳女將楊佩蓉 連兩年全大運摘金
新一代漂亮寶貝！中州科大楊佩蓉(中)今年再度奪下全國大專校院運動會跆拳道個人品勢金牌。（謝瓊雲攝）
中州跆拳女將楊佩蓉 連兩年全大運摘金
中州科大跆拳道隊是比賽常勝軍，運動與健康促進系大二生楊佩蓉(中)在品勢項目相當亮眼。（謝瓊雲攝）

中州科技大學運動與健康促進系大二生楊佩蓉，去年在全大運一舉摘下一般女子組個人品勢金牌，今年又自54名參賽選手中脫穎而出，再度奪金，締造二連霸紀錄！目前正全力備戰，希望能在下月18日全運會彰化縣籍選手選拔賽中奪冠，爭取出賽代表權。

氣勢如虹、架勢十足！新一代漂亮寶貝報到。畢業於彰化藝術高中舞蹈班的楊佩蓉，一家5口都是跆拳道選手，從幼稚園大班起，就跟著教練爸爸一路練跆拳至今，她平時最常跟姊姊一起練品勢，不過老師同學最常看到她現身啦啦隊表演，萬萬沒料到她竟還是黑帶高手。

除了自幼就是練家子，楊佩蓉說，舞蹈科班的出身，跳舞的基本功讓她打起品勢能更展現力道與美感，因此在面對比賽場面的穩定度及臨場反應，會優於其他選手。

校長曾慶瀛表示，在教練顏國雄的帶領指導下，學校跆拳道隊可說是各項跆拳道競賽的常勝軍，楊佩蓉同學連續2年在全大運中摘金，證明她辛苦練習有所回報，躋身一流選手行列，也希望每位選手再接再厲，在6月全國運動會彰化縣代表隊選拔賽中為彰化縣爭光。

(中時)

關鍵字：中州科大跆拳女將楊佩蓉全大運
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。