中州科大跆拳女將楊佩蓉 連2年全大運摘金
中州科技大學運動與健康促進系大二生楊佩蓉，去年在全大運一舉摘下一般女子組個人品勢金牌，今年又自54名參賽選手中脫穎而出，再度奪金，締造二連霸紀錄！目前正全力備戰，希望能在下月18日全運會彰化縣籍選手選拔賽中奪冠，爭取出賽代表權。
氣勢如虹、架勢十足！新一代漂亮寶貝報到。畢業於彰化藝術高中舞蹈班的楊佩蓉，一家5口都是跆拳道選手，從幼稚園大班起，就跟著教練爸爸一路練跆拳至今，她平時最常跟姊姊一起練品勢，不過老師同學最常看到她現身啦啦隊表演，萬萬沒料到她竟還是黑帶高手。
除了自幼就是練家子，楊佩蓉說，舞蹈科班的出身，跳舞的基本功讓她打起品勢能更展現力道與美感，因此在面對比賽場面的穩定度及臨場反應，會優於其他選手。
校長曾慶瀛表示，在教練顏國雄的帶領指導下，學校跆拳道隊可說是各項跆拳道競賽的常勝軍，楊佩蓉同學連續2年在全大運中摘金，證明她辛苦練習有所回報，躋身一流選手行列，也希望每位選手再接再厲，在6月全國運動會彰化縣代表隊選拔賽中為彰化縣爭光。
(中時)
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