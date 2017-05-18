中州科大跆拳女將楊佩蓉 連2年全大運摘金

中州科大跆拳道隊楊佩蓉選手連續二年摘下全國大專校院運動會跆拳道一般女子組個人品勢金牌。（謝瓊雲翻攝）

舞蹈科班出身的楊佩蓉選手，打起跆拳品勢更能展現力道與美感。（謝瓊雲攝）

目前楊佩蓉正加緊練習，力拚全國運動會彰化縣選手選拔賽。（謝瓊雲攝）

新一代漂亮寶貝！中州科大楊佩蓉(中)今年再度奪下全國大專校院運動會跆拳道個人品勢金牌。（謝瓊雲攝）

中州科大跆拳道隊是比賽常勝軍，運動與健康促進系大二生楊佩蓉(中)在品勢項目相當亮眼。（謝瓊雲攝）

中州科技大學運動與健康促進系大二生楊佩蓉，去年在全大運一舉摘下一般女子組個人品勢金牌，今年又自54名參賽選手中脫穎而出，再度奪金，締造二連霸紀錄！目前正全力備戰，希望能在下月18日全運會彰化縣籍選手選拔賽中奪冠，爭取出賽代表權。

氣勢如虹、架勢十足！新一代漂亮寶貝報到。畢業於彰化藝術高中舞蹈班的楊佩蓉，一家5口都是跆拳道選手，從幼稚園大班起，就跟著教練爸爸一路練跆拳至今，她平時最常跟姊姊一起練品勢，不過老師同學最常看到她現身啦啦隊表演，萬萬沒料到她竟還是黑帶高手。

除了自幼就是練家子，楊佩蓉說，舞蹈科班的出身，跳舞的基本功讓她打起品勢能更展現力道與美感，因此在面對比賽場面的穩定度及臨場反應，會優於其他選手。

校長曾慶瀛表示，在教練顏國雄的帶領指導下，學校跆拳道隊可說是各項跆拳道競賽的常勝軍，楊佩蓉同學連續2年在全大運中摘金，證明她辛苦練習有所回報，躋身一流選手行列，也希望每位選手再接再厲，在6月全國運動會彰化縣代表隊選拔賽中為彰化縣爭光。

(中時)