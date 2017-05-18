婆媽綁粽 楓樹飄粽香
端午節將至，中市楓樹里將於21日上午於楓樹里活動中心舉辦「雞祥如意慶端午」活動，有動物筆筒DIY、還有獎金不賴的釣水球、吹乒乓球、雙人夾棍、喝啤酒等比賽，最後還有吃肉粽配麻薏湯，不過數量有限，晚來就沒囉！
為了準備吃肉粽配麻薏湯活動，楓樹里長陳伯仲早早在社群裡號召志工媽媽們18日一早來包肉粽，熱心的婆婆媽媽們群起響應，一早就來了二、三十個，一時之間洗粽葉的洗粽葉、炒餡料的炒餡料，剩下的架起竹竿、掛上掛鉤，準備挽袖大顯身手，好不熱鬧。
不一會兒餡料炒好，婆媽們排排站，熟練的將粽葉疊成漏斗狀，抓起餡料、糯米就往裡塞，頓時油香四溢，聞者口水欲滴，塞滿，接著將多餘的葉子折起，轉個彎，一個個三角粽就成型，綁上粽繩，一串串的粽子，掛滿了竹竿，婆媽們邊做邊聊家常，傳統人情味，於焉再現。
楓樹里長陳伯仲表示，這些媽媽們無私的貢獻，覺得很感動，這就是台灣的人情味、台灣的價值，辦親子活動主要是要讓大人將小孩們帶出來、帶進社區，認識地方，拉近人與人之間的情感，找回往日那種榕樹下小孩成群遊戲的榮景，另外本次活動楓興宮也同步舉行禮佛儀式，將宮內十八尊神像聖衣更新。
(中時)
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