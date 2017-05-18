苗栗推6大農遊路線 月底報名加送精美品
政府致力推動農業轉型觀光旅遊，苗栗有多元文化多樣農特產更具潛力，縣府結合10處休閒農業區，18日推出「苗栗文藝趣」等6大主題農遊路線，讓遊客挖掘農村精彩美景，紀錄農村旅遊型態，感受浪漫台3線幸福味，5月27至30日出遊者，另可獲贈精美小禮品。
縣府推出「跟著鄉味趣旅行、貓裏農遊憩淘趣」，依各休閒農業區特色規畫「文藝趣」、「五行趣」、「好浪漫」、「好客趣」、「食療趣」、「慢慢行」等6大主題農遊路線。
縣長徐耀昌、立委徐志榮夫人王慧珍、陳超明夫人吳麗利及10大休區發展協會理事長、總幹事等人，集結縣府宣布6大主題農遊路線正式啟動。
徐耀昌表示，苗栗擁有豐富的農遊資源，去年休閒農業區評鑑成績更名列全國第一，縣府特別規畫6大主題農村遊程，展現苗栗有機農業、農村特色文化及生態之美，非常適合全家大小前來遊玩體驗。
農業處長陳錦俊介紹指出，「苗栗文藝趣」打造手作創意農遊主題，探訪雙潭、薑麻園休閒農業區傳統工藝文化及農業文創特色；「五行趣」則是以五行中木火土金水養生概念，帶領遊客走訪雙潭、舊山線休區歷史文化及有機農業養身行程。
「好浪漫」路線探訪浪漫台3線的馬那邦、壢西坪休閒農業區，花果景色浪漫迷人；「好客趣」則是深度體驗福興南和休閒農業區的在地風味食材及食農教育，其中以藍紫色蝶豆花製作的花茶飲品及食品令人驚豔。
「食療趣」主題路線串連黃金小鎮紅棗、福菜、湖東休閒農業區的有機蔬果農場，規畫一趟食療旅行；「苗栗慢慢行」結合三灣梨鄉、南江休閒農業區結合，體驗農村田園樂活慢遊的樂趣。
6大主題農遊路線均為1日暢遊+2休區+2項星級體驗+1餐特色餐，優惠價1388~1488元，端午假期5/27~5/30期間出遊者將贈送精美小禮物，報名請參考相關官網。
(中時)
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