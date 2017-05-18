通霄國小美術班聯 劉其偉畫作帶入校

苗栗縣通霄國小第24屆美術班「藝閃藝閃亮晶晶」作品聯展，今起至6月1日在校內活動中心展出，除學生畫作，學校與廣達文教基金會合作，展出知名畫家劉其偉30幅畫作，讓美展增添可看性。

通霄國小美術班歷史悠久，除基礎美術術科課程外，另安排藝術欣賞、數位藝術、複合媒材及生活藝術等課程內容，授課方式多元豐富。

校長彭鴻原表示，作品聯展出約200件作品，都是美術班三到六年級美術班作品，從策展到佈展也是由學生一手包辦，無論是兒童畫、彩畫、版畫，甚至是立體造型作品都有，展現年輕學子創意揮灑與活潑可愛。

學生化身為展場導覽員，帶領前來欣賞的民眾進一步了解畫作內容，已故畫家劉其偉30件畫作也在同步展出。

縣府秘書長陳斌山表示，縣長徐耀昌注重藝文活動推展，希望從小培養學生對美感的認識，感謝廣達文教基金會透過游於藝計畫，將藝術頑童劉其偉畫作帶入校園，讓學生有機會就近欣賞大師級畫作，有助啟發學子無窮創作潛力。

(中時)