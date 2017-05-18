UNITE With Tomorrowland 第二波早鳥將開賣 學生優惠最後機會

Showtek將於台灣UNITE With Tomorrowland現場演出。(圖片：時藝多媒體提供)

UNITE With Tomorrowland今年登入台灣，讓台灣電音迷陷入瘋狂。Tomorrowland與其他電子音樂祭最大的不同便是其對音樂理念的堅持與推廣，同時擁有十分講究的舞台規劃與主題設計，希望樂迷能夠完整體驗充滿奇幻氛圍的演出環境，其受歡迎的程度讓首波早鳥開賣不到五分鐘即刻售鑿。第二波早鳥將於5月20日中午12點開賣，此波售票亦是最後一波提供學生優惠，售完即止，想要參與世界第一電音盛會的樂迷千萬不可錯過。

台灣現場演出DJ SHOWTEK 訪談喊話望分享美妙夜晚

荷蘭兄弟檔DJ組合SHOWTEK進入電音界近13年，音樂風格從一開始的Techno，並隨著年月慢慢進行許多不同嘗試，中期轉換風格到Hardstyle，因而成為此風格的標誌性人物。2011年，由於House風格的崛起，他們的音樂創作開始慢慢融合許多POP音樂。於2013年發表的單曲「Booyah」讓Showtek的實力綻放光芒，而帶有Hardstyle節奏風格的單曲「Cannonball」更是在全球發表創下亮眼成績，順勢將SHOWTEK帶入世界頂級電音派對殿堂如Tomorrowland、Ultra Music Festival及Electric Daisy Carnival等成為表演要角。

荷蘭兄弟檔DJ Showtek。(圖片：時藝多媒體提供)

「我們希望能給大家經典的SHOWTEK，但也一定會是個獨特的演出。同時透過音樂給大家更多愛與正面的共鳴，若大家能夠將此回饋給我們，那麼我們必定會共度一個美妙的夜晚。」SHOWTEK在訪談中提及，將會為了台灣的樂迷準備令人難忘的音樂表演設計。

第二波早鳥將開賣 學生票售完為止

第二波早鳥將於5月20日中午12點開始售票，一般票2,000元，學生票1,600元。與首波早鳥不同的是，本波售票不需購票序號即可購買，並為求樂迷南下高雄參與活動的便利性，更同時推出住房套票(FunNow)、高鐵套票(ibon)提供選擇，高鐵套票購買截止日期為5月26日，欲購買交通套票的樂迷，千萬不要錯過。另外學生購票優惠也是最後機會，售完為止。台灣首次加入UNITE With Tomorrowland，就像加入了小型音樂聯合國，讓我們以音樂的力量，串起台灣與國際世界的連結，Live Today, Love tomorrow, Unite forever!

(中時電子報)