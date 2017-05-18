李進勇轟經濟部：圖利民營電場 對雲林人不公平
經濟部公布能源轉型配比計畫，雲林縣長李進勇18日舉行記者會抨擊，經濟部竟未要求民營電廠能源轉型，是圖利民營電廠，對飽受空汙的雲林人不公，要求中央以最快速度要求麥寮電廠提出能源轉型計畫，否則台電應終止與其購電合約。
對此台塑表示，台塑麥寮工業區設置3部60萬千瓦高效率的燃煤發電機組，使用最先進的污染防制設備，硫氧化物、粒狀物等空汙排放濃度已接近天然氣發電機組，屬於潔淨燃煤發電機組。
李進勇表示，經濟部將投注大筆資金改善公營電廠以天然氣發電，對民營電廠未置一詞，容許它們繼續使用廉價生煤發電賣給台電，是圖利獨厚民營電廠。
李進勇指出，最大民營電廠就在雲林縣六輕園區，麥電一年發電占全台11%，對周遭空氣品質危害很大，雖縣府從源頭已減量250幾萬噸生煤，但仍高達900萬噸。
李進勇強調，經濟部有經濟部要盡的責任，不要把所有責任都丟到地方政府，政府應該要有guts，以最快速度要求麥電必須提出能源轉型計畫，否則就停台台電與麥電的購電合約。
麥寮汽電公司總經理曹明表示，台塑企業基於對環保的重視，為配合政府2025年能源配比政策，將針對既設的燃煤機組朝向以天然氣取代煤炭方向評估，以化解外界對燃煤電廠汙染環境的疑慮。
(中時)
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