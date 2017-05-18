李進勇轟經濟部：圖利民營電場 對雲林人不公平

雲林縣長李進勇（左一）18日舉行記者會抗議經濟部未要求民營電廠比照公營電廠使用乾淨燃料，對雲林縣人不公平。（周麗蘭攝）

經濟部公布能源轉型配比計畫，雲林縣長李進勇18日舉行記者會抨擊，經濟部竟未要求民營電廠能源轉型，是圖利民營電廠，對飽受空汙的雲林人不公，要求中央以最快速度要求麥寮電廠提出能源轉型計畫，否則台電應終止與其購電合約。

對此台塑表示，台塑麥寮工業區設置3部60萬千瓦高效率的燃煤發電機組，使用最先進的污染防制設備，硫氧化物、粒狀物等空汙排放濃度已接近天然氣發電機組，屬於潔淨燃煤發電機組。

李進勇表示，經濟部將投注大筆資金改善公營電廠以天然氣發電，對民營電廠未置一詞，容許它們繼續使用廉價生煤發電賣給台電，是圖利獨厚民營電廠。

李進勇指出，最大民營電廠就在雲林縣六輕園區，麥電一年發電占全台11%，對周遭空氣品質危害很大，雖縣府從源頭已減量250幾萬噸生煤，但仍高達900萬噸。

李進勇強調，經濟部有經濟部要盡的責任，不要把所有責任都丟到地方政府，政府應該要有guts，以最快速度要求麥電必須提出能源轉型計畫，否則就停台台電與麥電的購電合約。

麥寮汽電公司總經理曹明表示，台塑企業基於對環保的重視，為配合政府2025年能源配比政策，將針對既設的燃煤機組朝向以天然氣取代煤炭方向評估，以化解外界對燃煤電廠汙染環境的疑慮。

(中時)