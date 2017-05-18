對4女童揉胸強吻 72歲國小師辯是「關心」
72歲彭姓男子擔任某國小外聘老師，從2014年起開始對4名小二女童性騷擾。女童指稱，老師會從背後環抱、親吻，強行揉捏胸部，女童嚇得逃跑，彭師還以「這裡沒人，沒關係」，持續伸出狼爪。事發後，女童家長皆已與彭師達成和解，具狀撤告，新北地院判公訴不受理。
檢調指出，彭師多趁上課前的與女童獨處空檔，突然從背後摟抱、強吻臉頰。小雯（化名）指稱，老師叫她坐在大腿上，還用力捏她胸部。
彭師否認犯行，認為自己受學生歡迎，秀出學生寫給他的卡片，強調是出於關心學生的互動，絕無逾矩行為。檢方仍依強制猥褻罪嫌及違反性騷擾防治法起訴。
彭師於2015年6月離職，事後與4女童家長達成和解，合議庭認為，彭師行為屬性騷擾，因和解撤告，判公訴不受理。
(中時)
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