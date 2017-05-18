歐美股市拖累大陸A股 滬指數失守3,100點

新華社報導，受到歐美股市大截影響，滬深兩市今(18)日雙雙大幅低開，權重股表現同樣低迷，今日收盤時，上證指數失守3,100點，深證指數也跌破萬元點大關。

今日上證指數收報3,090.14點，較前一交易日下跌14.30點，跌幅0.46％；深證指數收報9,974.35點，下跌55.76點，跌幅0.56％。

(工商)