高雄國際旅展將登場，高市農業局推一日農夫

搭配水果產季，高市農業局推出各種一日農夫行程。（高市農業局提供）

高雄市旅行公會國際旅展19日至22日將在高雄展覽館登場，高市農業局設「一日農夫體驗主題館」，提供本季一日農夫最新、最優惠的行程。

日前「通靈少女」熱潮，高雄市政府農業局一日農夫推出紅龜粿行程獲得民眾熱烈反應，報名盛況踴躍。農業局與農村社區受到鼓舞，再推出一系列的農業體驗活動，讓民眾到鄉下體驗慢活樂趣，各界反應熱烈。

展場除了推廣一日農夫行程之外，還提供了高雄在地農產品的試吃活動，現場購買報名行程就贈送物超所值的限量小禮物，購買報名的行程越多，限量禮物越豐厚，這次更配合農產時令開辦更多元的農村旅遊行程，像是六龜-夏日芒果戀、旗山-懶羊羊蕉遊趣、美濃-又旺又發漂漂河清涼消暑去、大樹-喜羊羊旺旺來、旗山-子曰一日農夫 有菜 有果 有南瓜及永安-一日漁夫龍膽石斑大膽抱…等，讓民眾盡享農村田園樂趣。

高雄一日農夫體驗趣系列活動，依水果的季節及地區分類，帶遊客走訪各地農產地區，介紹使用高雄在地食材的餐廳以及高雄各地區景點與相關文化，行程往往讓民眾一試成主顧。

高市農業局表示，更多遊程資訊，可上網搜尋「高雄一日農夫體驗趣」。

(中時)