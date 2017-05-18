關懷被害人家庭 南投地檢與犯保協會前往慰問

南投縣竹山地區上月下旬發生婆媳共乘機車，遭酒駕者撞成孕婦一屍兩命、婆婆受重傷之憾事，南投地檢署檢察長楊秀蘭與財團法人犯罪被害人保護協會南投分會(以下簡稱犯保南投分會)主任委員呂秀梅及律師志工今聯袂訪視慰問被害人家庭，並致贈慰問金和緊急資助金1萬8000元，表達關懷與慰問。

楊秀蘭高度重視同理被害人及家屬的感受，關心因他人犯罪造成死亡之被害人家屬及因被害致重傷之本人，並代為表達法務部對被害人及其家屬的慰問之意，希望馨生人能早日揮別被害陰霾。

呂秀梅在訪視慰問時，也表示犯罪被害人保護協會提供法律協助、緊急資助、生活重建、心理輔導等的義務免費服務，也願以自身律師背景，提供相關法律協助。

犯保南投分會關懷與支持被害人，致力於犯罪被害保護業務工作，提供專業的服務，同理感受被害人及其家屬的心情；該案已由分會安排律師志工張麗琴律師提供法律諮詢與訴訟扶助，協助主張及維護犯罪被害之相關權益。

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(中時)