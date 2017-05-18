小薰太入戲! 忍不住哭成淚人兒

小薰拍哭戲入戲太深

謝瓊煖（右）在《只為你停留》劇中飾演小薰的媽媽

小薰（右）拍這場哭戲時，哭到顧不得美醜

小薰在三立、東森八點檔華劇《只為你停留》劇中飾演冷面檢察官，劇中她與李沛旭的戀情，最近卻殺出黃騰浩向她表白愛意，日前播出時，她因為太入戲竟把自己哭成淚人兒。

原來當初在拍這場時，只見小薰站在鏡頭前哭得一把眼淚一把鼻涕，完全顧不得美醜，不但飾演她媽媽的謝瓊煖也忍不住誇她好會演，就連導演喊卡的時候，小薰的眼淚還是止不住。

回憶這場哭戲拍攝時，小薰事後也忍不住在臉書寫：「開始要以淚洗面了，阿騰我需要你的肩膀！」而劇中飾演她男友的李沛旭，在看到貼文後也在臉書上留言，回應：「可是亮云⋯我需要的是現金⋯」被小薰氣說真是一點都不貼心，而小薰也很逗趣的回他說：「需要現金，那我把黃騰浩（飾演阿博）電話給你！」

(時報周刊)