義守大學太魯閣族學生陳婷當選國際親善大使
義守大學太魯閣族學生陳婷，為了發揚原住民文化參加競賽，獲選2017「原住民族委員會」太陽親善大使，不僅代表義大參加國內、外國際性交流活動，也將在9月前往日本，推廣臺灣原住民文化。
就讀傳播與設計原住民專班三年級的陳婷，在學校原住民族學院網站上，看到原民會徵選「2017親善大使」訊息，強調希望能宣揚原民手工藝品、音樂、美食等，深深打動她，決定參選。
陳婷說，媽媽在太魯閣國家公園砂卡礑步道內「五間屋」展售手工藝品，從小就接觸不同種類工藝品，希望能為原民文化推廣與保存盡份心力，她感謝專班副主任陳思維及葉雅庭老師，一路上給予她指導幫助。
陳思維說，陳婷大一剛入學時仍處於懵懂、摸索階段，隨著在義大求學與生活，逐漸成熟且有想法，這次指導她參與親善大使選拔，更感覺到她的成長。
陳婷說，自己是在都市長大的孩子，在一次參加太魯閣族感恩祭時，感觸很深，期許自己要多參與原民活動，不要讓原民文化消失。
當選太陽親善大使將到香港、日本等地宣揚原民文化及美食等，陳婷盼將原民文化的美傳達給更多人，她期勉學弟妹要以身為原住民為驕傲，帶著勇氣與自信闖蕩世界。
(中時)
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