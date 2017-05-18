八德、光復南路口 今下午5時提前恢復雙向通行

八德、光復南路口今下午5時提前恢復通行。（擷取自柯文哲臉書）

八德、光復南路口的路面沉陷意外，相關單位連續幾天封路搶修。台北市長柯文哲今天下午在臉書貼文表示，已提前於今天下午5時正式恢復雙向通行。

柯文哲表示，在北市府、台電等單位的努力下，搶修進度超前，提前於今天下午5時正式恢復雙向通行。他感謝市民這段期間的容忍與體諒，也要感謝這些日子在現場日以繼夜搶修的台電和市府各單位工程人員。

柯文哲說，看到平整的路面、順暢的車流，相信這些努力都是值得的，而市府也會請台電做好安全評估，避免未來施工時，再次發生工程意外。

(中時)