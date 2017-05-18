正修科大成果展 魔方破解機及咖啡渣製磚受矚目

魔術方塊自動旋轉解題機，能在1分半內就將魔術方塊轉成6面均色。（林雅惠攝）

正修科大工學院今天舉行7系聯合成果發表會，咖啡渣再利用，自動旋轉解題機破解魔術方塊，研發成果有目共睹，校長龔瑞璋說，工科起家的正修科大，上市公司大老闆遍及業界，在校同學除專業表現傑出外，並有操槍、跳舞多元才華，表現可圈可點。

正修科大工學院7系聯合成果發表會展出工學院7系師生歷盡一年多的創作，包括有魔術方塊自動旋轉解題機、咖啡磚產製技術、雙驅動棘輪扳手、百米計時系統、來去車頭及護盲保溫杯等。

資訊工程系學生研發的「魔術方塊自動旋轉解題機」，能在1分半內就將魔術方塊轉成6面均色，令同學眼睛為之一亮，藉由樂高EV3積木套件組裝解題機的硬體結構，使用EV3套件中型馬達移動「顏色辨識器」，再透過魔術方塊解題演算法，轉成對應的樂高公司MindStorms程式，團隊成員大呼「太棒了」。

另台灣每年產生的咖啡渣超過10噸，面對龐大咖啡渣，土木系著手進行「咖啡磚產製技術」，因咖啡渣具有去污、除臭、磨砂消脂、防蟲、染色等功能，若能轉變成綠色建材，不僅能降低環境污染，更可響應綠能環保資源，便研發咖啡渣製磚技術，所完成的「咖啡磚」可用來做裝置藝術，造型獨特，賞心悅目。

(中時)