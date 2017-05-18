蔡衍明基金會南投發送愛心紅包與物資

蔡衍明愛心基金會至南投縣發送愛心物資，由執行長胡雪珠（左三）代表捐贈，良顯堂社會福利基金會創辦人陳綢接受（右三）。（廖肇祥攝）

蔡衍明愛心基金會至南投縣發送愛心物資，由執行長胡雪珠（左三）代表捐贈，良顯堂社會福利基金會創辦人陳綢接受（右三）。（廖肇祥攝）

蔡衍明愛心基金會至南投縣發送愛心物資，由執行長胡雪珠（右三）代表捐贈，受贈者感謝蔡衍明的愛心。（廖肇祥攝）

蔡衍明愛心基金會至南投縣發送愛心物資，由執行長胡雪珠（右三）代表捐贈，弱勢戶特別感謝蔡衍明的愛心。（廖肇祥攝）

蔡衍明愛心基金會18日與國立暨南國際大學合辦「公益青年─送愛下鄉趣」端午節慰問頒贈活動，拜訪良顯堂社會福利基金會創辦人陳綢阿嬤與暨大校長蘇玉龍，並將紅包禮品親送至邊緣弱勢戶的手中，祝福他們能有個豐盛的端午佳節。

有鑑於有很多弱勢邊緣家庭，因為種種因素，無法編列政府規定的低收入戶，蔡衍明基金會與21所大學合作，探訪真正需要幫助的個案，暨南大學有社工系、愛心志工與社團，平日常走訪市街，瞭解哪些家庭需要實質援助，在其引介下，蔡衍明愛心基金會由執行長胡雪珠帶領，至埔里鎮發放愛心物資。

第一站來到良顯堂社會福利基金會，陳綢阿嬤暢談從事慈善工作不但辛苦，甚至還被誤解，個人堅持加上四方大眾的護持，才有如今的一番志業，愛心志工們仔細聆聽，相當佩服阿嬤罹癌病痛纏身，卻又掛念窮苦民眾的精神，隨後致贈愛心紅包與旺旺仙貝禮盒等物資，希望透過良顯堂，讓愛心資源投入至最需要的民眾身上。

胡雪珠等人並拜訪暨大校長蘇玉龍，感謝他辦學培育人才，投入社福領域後，至埔里鎮泰安里訪視90歲的陳有成老先生，他兒子精障失蹤，一人獨居，胡雪珠送上端午紅包與禮盒，祝福他兒子能早日歸來。

胡雪珠表示，每一年到了端午節、中秋節 、春節三大節日，都會帶著蔡衍明愛心基金會的心意，來看看弱勢的朋友們 ，希望他們能感受到社會的善意，過一個溫暖的佳節。

(中時)