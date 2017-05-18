過期原料製蝦味先 新北下架3193包

新北市衛生局派員至裕榮食品下游通知回收問題產品。（新北市衛生局提供）

新北市衛生局派員至裕榮食品下游通知回收問題產品。（新北市衛生局提供）

新北市衛生局今日上午接獲高雄市衛生局通知，要求下架裕榮股份有限公司涉嫌使用於其原料製造的「泡菜蝦味先」、「日式照燒蝦味先」等5項產品，並派員至25家下游業者及各通路賣場稽查，截至今日下午4時，業者配合下架共3193包，約191.5公斤。

衛生局表示，目前下游業者已配合下架「泡菜蝦味先」1486包、「日式照燒蝦味先」445包、「蜜烤魷魚蝦味先」901包、「煙燻蝦味先」361包，共計3193包，約191.5公斤。

(中時)