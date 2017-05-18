張小月：大陸應正視中華民國存在事實
陸委會主委張小月18日在回應近期台灣對外困境時表示，大陸完全否認中華民國存在，假裝沒看到，沒聽到，讓台灣民眾不滿情緒累積，與大陸宣稱兩岸要心靈契合的說法背道而馳。
張小月18日親自主持例行記者會，針對斐濟撤我代表處、WHA參與受阻等國際困境，張小月表示，中共對我打壓始終存在，從1949年就開始，包括奪邦交國、無邦交國也想辦法破壞，參加的國際組織和活動都從中干擾，都是對我外交上的破壞。
張小月說，「大陸就是完全否認中華民國存在，其實中華民國存在是客觀事實，但他就是假裝沒看到、沒聽到」，她認為這樣的作法讓台灣民眾非常反感和不滿，且這樣的不滿情緒一直在累積，這也與大陸強調的「兩岸心靈契合」背道而馳。
張小月呼籲，大陸如果想改善兩岸關係，得到台灣民眾好感，就應務實面對中華民國存在現實，要讓我參與國際社會，這樣對兩岸關係才能有正面幫助。
(旺報)
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