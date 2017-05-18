林智勝連續109場上壘 韓職認定為亞洲紀錄
韓國職棒韓火鷹強打金泰均，昨對NEXEN英雄之戰3局上擊出中外野安打，將連續上壘場次推進至71場，韓火鷹監督金星根賽後接受媒訪問時表示， 金泰均14日連續70場上壘，已超過鈴木一朗保持69場日本職棒紀錄，為最新亞洲紀錄，不過，韓職官方後來告訴媒體，中華職棒效力中信兄弟林智勝的連續109場上壘，才是「亞洲紀錄」。
據三立新聞網參考韓國體育權威媒體《SPORTS朝鮮》17日報導指出：「台灣中信兄弟強打林智勝2015年6月20日起的跨季連續109場上壘，韓國職棒認定是亞洲紀錄。」
本以為改寫鈴木一朗紀錄的金泰均，得知林智勝的紀錄是連續109場時，驚訝表示，太厲害了，並坦承很難挑戰林智勝的紀錄，因為他目前連續71場，是承受偌大壓力才辛苦得到的成果。
惟中華職棒近年被認為是打擊天堂，儘管韓職認定林智勝的109場連續上壘是亞洲紀錄，但實質上恐不易讓日、職球員心悅誠服肯定。
(中時電子報)
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