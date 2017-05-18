《時來運轉》運彩報報之NBA 騎士屠龍 聯盟至尊 勇士不出 誰與爭鋒

馬刺主將里歐納德(左)若及時復出，正常發揮下，馬刺有機會拿下兩場勝利。右為總教練帕波維奇。(美聯社資料照)

缺乏伊戈達拉或里歐納德的球員有效的看防詹姆斯(左)，這會令塞爾提克付出極大代價。(美聯社資料照)

NBA季後賽正式進入四強的分區冠軍賽階段，西區勇士和東區騎士在季後賽橫行無阻，目前均未嚐敗果，他們的對手馬刺和塞爾提克晉級之路則是相對波折，馬刺前兩輪先後各與灰熊和火箭兩隊大戰六場，塞爾提克六戰打贏公牛之後，與巫師更是戰上七場方分勝負，勇士騎士則是以逸待勞，看來去年總冠軍賽同樣對戰組合再次上演的機會極大。

騎士與塞爾提克第一戰今天上午打完，騎士以117:104在客場拿下首勝，系列賽估計騎士會在五戰之內輕取塞爾提克，有兩大主因，首先，塞爾提克已經明顯出現疲態，檢視四強當中前兩輪球員上場時間，塞爾提克王牌艾塞亞湯瑪斯(Isaiah Thomas)共打了465分鐘排名第一，當塞爾提克進攻發電機湯瑪斯體力不支時，他們在得分上將會遇到很大的麻煩。第二，要打贏騎士一定要在某個程度上限制住詹皇的表現，眾所皆知想要完全守住天下第一人是不可能的，但至少不能讓詹姆斯(LeBron James)舒服的出手與助攻，目前塞爾提克找不到一名球員如勇士伊戈達拉(Andre Iguodala)或馬刺里歐納德(Kawhi Leonard)一般可以有效的看防詹皇，這將會令塞爾提克付出極大的代價。

勇士與馬刺首兩役已經結束，以二比零取得系列賽優勢，不負聯盟進攻最強戰隊的美名，前兩戰勇士分別得到113分以及136分，兩隊總分大小打出224以及236，均高於賽前台灣運彩開立的211.5以及210.5許多，勇士進攻犀利、節奏極快，進入季後賽以後不管是與對手相加的總分大小還是單看勇士隊的主客隊大小玩法，都有多達七成比賽開出大分，建議玩家可以勇敢瞄準勇士的比賽追「大」！這個系列賽在馬刺主將里歐納德腳踝再次扭傷的那一刻起幾乎已成定局，缺少核心的馬刺前兩戰進攻瘀滯、防守遲鈍，勇士不留情面先取兩勝，若是里歐納德及時復出，在他的帶領之下相信馬刺有機會在系列賽拿下兩場勝利。

(中時電子報)