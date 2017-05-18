警破台南大型賭博網站 資金高達8億元
近來NBA季後賽與美國職棒打地火熱，內政部警政署刑事局查緝位於台南市的大型網路賭博網站九州娛樂網，18日宣布偵破這件網路賭博案，共出動近百名警力，在台灣各地共23處查獲黃姓主嫌等24人。
警方表示，黃姓主嫌在市區民宅架設機房，除撰寫賭博網站版面及程式對外販售外，機房僅8個人，卻同時使用近20台主機供賭客進行線上對賭，賭資初估達8億元（新台幣，下同）。
另於台中市查獲呂姓嫌犯，為與友人架設經營「寶隆」娛樂城賭博網站，竟自學撰寫程式，抓取國外各大賭博網站比分及賠率等即時數據，以作為自己網站使用，經清查其賭資達4300萬元。
警方又於桃園市及台中市查獲吳姓與張姓嫌犯，均係自行研發撰寫程式，透過抓取不同賭博網站賠率進行比較，由程式判斷後自動下注進行套利，警方在現場發現套利程式之設計手稿。
警方表示，從5月15日至17日在全國掃蕩非法賭博，各賭博網站、非法運動簽賭過去一年的賭資統計達13億元。
(旺報)
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