南開科大慶端午 地面滑龍舟
南開科技大學為慶祝端午節活動，由餐飲管理系系學會主辦地面划龍舟競賽，學生發想創意，製作造型獨特的地面龍舟，原本用槳划，改為用腳代替，號召全校同學組隊參加競賽。
地面龍舟由參賽隊伍自行設計龍舟，各隊動員全班同學齊力彩繪，製作出酷炫的造型，比賽還沒開始，就已吸引參賽同學與加油觀眾的目光，驚嘆大家太有創意了。
主辦的民生學院系學會會長許佑維表示，透過龍舟趣味競賽讓同學透過創新形式感受民俗傳統，但因經費有限，素材使用便宜，易取得且安全性夠的水電五金製作，關卡設計也結合科系特性因此成功吸引應外、餐管、車輛等逾5系所近百人參加，大家以創新且活力方式慶端午。
南開科技大學副校長許聰鑫說，南投縣四面環山，水上賽事較少，因此讓學生發想創意製作地面龍舟。點睛儀式後，由各系以4人組成一隊進行400公尺地面划龍舟競賽，沿途設計偷襲珍珠港、龍舟愛跳繩、偷襲珍珠港、波雲見日、我愛抽鬼牌、旋轉大平台等五個闖關遊戲，各隊伍無不使出混身解數以最短時間爭取佳績，以腳當槳行進，令參賽者直呼「這款龍舟賽真是『累死寶寶』了」。
(中時)
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