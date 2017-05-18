巧聖仙師魯班公獎155人獲獎 林佳龍期許成為魯班精神種子

文化部文化資產局認證漆藝文物保存者賴作明大師，榮獲頒「木藝大師獎」殊榮！（陳世宗攝）

台中市政府為傳承魯班公技藝精神，去年起全國首創巧聖仙師魯班公獎職場達人新秀選拔活動，今年擴大辦理選拔木作、雕刻、漆工藝及竹編等11項職類達人與新秀，共155名參賽者脫穎而出成為「現代魯班」；市長林佳龍18日頒獎表揚，期盼成為種子將魯班精神在台中發揚光大。

魯班公獎表揚活動，市長林佳龍、勞工局長黃荷婷、客委會主委劉宏基等人出席頒獎；其中「木藝大師獎」由文化部文化資產局認證漆藝文物保存者的賴作明榮獲，並獲得50萬元最大獎。他並將作品「六鯉迴旋」贈給林市長，感謝市府對於傳統技藝的重視。

「一技在身，勝過家財萬貫！」林佳龍說，今年木藝大師獎由漆工藝類的賴作明大師獲得，作育非常多英才，可以說是人間國寶；同時選拔11項職類達人、新秀，有許多工會及學校一同參與，共有155位獲獎，達人獎除可獲得10萬元獎金外，期將魯班精神灑在台中每一寸土地上。

黃荷婷表示，台中市明年將舉辦2018世界花卉博覽會，明年選拔的木藝大師將以園藝造景類為主，希望為花博代言，號召市民一起參與，將台中裝扮為花園城市，同時也引領更多年輕人參與，將工藝技術與精神持續傳承。

今年為宣傳鐵道文化首辦的鐵工銲接職類，獲獎的達人是號稱「拙鐵成金、藝術藏於打鐵聲」的三峽打鐵藝術家江承堯；他於天氣酷熱的競賽過程中，依然能夠保持水準，並創作出以花卉為主題的藝術極品，吸引不少民眾圍觀讚嘆。

(中時)