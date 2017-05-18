巧聖仙師魯班公獎155人獲獎 林佳龍期許成為魯班精神種子
台中市政府為傳承魯班公技藝精神，去年起全國首創巧聖仙師魯班公獎職場達人新秀選拔活動，今年擴大辦理選拔木作、雕刻、漆工藝及竹編等11項職類達人與新秀，共155名參賽者脫穎而出成為「現代魯班」；市長林佳龍18日頒獎表揚，期盼成為種子將魯班精神在台中發揚光大。
魯班公獎表揚活動，市長林佳龍、勞工局長黃荷婷、客委會主委劉宏基等人出席頒獎；其中「木藝大師獎」由文化部文化資產局認證漆藝文物保存者的賴作明榮獲，並獲得50萬元最大獎。他並將作品「六鯉迴旋」贈給林市長，感謝市府對於傳統技藝的重視。
「一技在身，勝過家財萬貫！」林佳龍說，今年木藝大師獎由漆工藝類的賴作明大師獲得，作育非常多英才，可以說是人間國寶；同時選拔11項職類達人、新秀，有許多工會及學校一同參與，共有155位獲獎，達人獎除可獲得10萬元獎金外，期將魯班精神灑在台中每一寸土地上。
黃荷婷表示，台中市明年將舉辦2018世界花卉博覽會，明年選拔的木藝大師將以園藝造景類為主，希望為花博代言，號召市民一起參與，將台中裝扮為花園城市，同時也引領更多年輕人參與，將工藝技術與精神持續傳承。
今年為宣傳鐵道文化首辦的鐵工銲接職類，獲獎的達人是號稱「拙鐵成金、藝術藏於打鐵聲」的三峽打鐵藝術家江承堯；他於天氣酷熱的競賽過程中，依然能夠保持水準，並創作出以花卉為主題的藝術極品，吸引不少民眾圍觀讚嘆。
(中時)
關鍵字：魯班
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。