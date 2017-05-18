南投副縣長陳正昇　迎端午率團勞軍

端午將至，南投縣各界訪兵整中心慰勞國軍官士兵。（沈揮勝翻攝）

端午將至，南投縣各界為感謝國軍官兵保鄉衛國及平日協助救災的辛勞，18日特別組團，由副縣長陳正昇及縣長夫人陳麗珠率領前往集集兵整中心慰問，並致贈加菜金，受到營區官兵熱烈歡迎。

陳正昇表示，他代表縣長林明溱率領各界感謝國軍官兵協助緊急救難、災害搶救等工作，減低災害對本縣的影響，讓林縣長無後顧之憂，得以進行各項施政。最近媒體民調林縣長施政滿意度上昇至第5名，民眾幸福感更獲得第3名，這是軍民同心努力的成果。

兵整中心主任洪金順少將則說，縣府及各界每年3節前都組團前來慰問，讓國軍感受到的軍愛民、民敬軍的精神，並表示整備中心除了從事訓練及研發工作外，也熱心參與地方事務，投入大量軍力進行災防、防汛、防疫等工作，展現軍民同心。

參與勞軍的各界代表，包括集集鎮長陳紀衡、南投市公所、草屯鎮公所、信義鄉公所、仁愛鄉公所、南投婦聯會、南投縣軍人服務站、南投縣進出口公會等，以及多家民間企業公司代表，與會人員並在洪少將帶領下參觀國防部軍備局生產製造中心第209廠。

(中時)