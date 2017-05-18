南投副縣長陳正昇 迎端午率團勞軍
端午將至，南投縣各界為感謝國軍官兵保鄉衛國及平日協助救災的辛勞，18日特別組團，由副縣長陳正昇及縣長夫人陳麗珠率領前往集集兵整中心慰問，並致贈加菜金，受到營區官兵熱烈歡迎。
陳正昇表示，他代表縣長林明溱率領各界感謝國軍官兵協助緊急救難、災害搶救等工作，減低災害對本縣的影響，讓林縣長無後顧之憂，得以進行各項施政。最近媒體民調林縣長施政滿意度上昇至第5名，民眾幸福感更獲得第3名，這是軍民同心努力的成果。
兵整中心主任洪金順少將則說，縣府及各界每年3節前都組團前來慰問，讓國軍感受到的軍愛民、民敬軍的精神，並表示整備中心除了從事訓練及研發工作外，也熱心參與地方事務，投入大量軍力進行災防、防汛、防疫等工作，展現軍民同心。
參與勞軍的各界代表，包括集集鎮長陳紀衡、南投市公所、草屯鎮公所、信義鄉公所、仁愛鄉公所、南投婦聯會、南投縣軍人服務站、南投縣進出口公會等，以及多家民間企業公司代表，與會人員並在洪少將帶領下參觀國防部軍備局生產製造中心第209廠。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。